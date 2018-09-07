بوتين: الحكومة السورية تملك الحق في السيطرة على أراضي البلاد كافة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال افتتاح القمة الثلاثية لروسيا وتركيا وإيران، اليوم الجمعة 7 أيلول/سبتمبر، إن الحكومة السورية تملك الحق في السيطرة على أراضي البلاد كافة.

إذ صرح بوتين: "الحكومة الشرعية السورية تملك الحق ويجب أن تسيطر على كامل أراضيها الوطنية".

© Sputnik . Mikhael klementyev بوتين: الإرهابيون في إدلب يعدون استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية

ودعا بوتين إلى تسريع العمل على تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، مؤكدا على ضرورة العمل الجوهري للتسوية السياسية في أقرب وقت ممكن.

وتوقع بوتين تهيئة الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا، قائلا: "نحن ننطلق من حقيقة توفير العودة الجماعية للاجئين السوريين والنازحين. ويجري العمل على ذلك، بمشاركة نشطة من روسيا".

كما أشار الرئيس بوتين إلى أن المفاوضات مع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني كانت بناءة.