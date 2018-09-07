مصادر أمريكية: روسيا تجرب نظام دفاع جوي ذا إمكانيات خيالية

ويتمتع السلاح الجديد الذي أطلق عليه اسم "إس-500"، بقدرات جبارة حسب مصادر إعلامية.

© RIA Novosti . Sergey Razbakov, Sergey Beznosov روسيا تستعد لإشهار أقوى منظومة دفاع جوي

ويشار إلى أن "نظام إس-500" يقدر على تدمير أهداف جوية على ارتفاعات عالية بخاصة الصواريخ البالستية والأقمار الصناعية، ويستطيع مقارعة طائرات خفية مثل طائرة "إف-22" الأمريكية أو "إف-35".

وأبرز نظام "إس-500" خلال تجارب رصدتها مصادر عسكرية أمريكية، إمكانيات خيالية، حيث دمر صاروخ أطلقه قاذف "إس-500" هدفا يبعد حوالي 300 ميل (حوالي 500 كيلومتر).

ولا يستطيع أي نظام مماثل آخر أن يدمر هدفا يبعد عنه أكثر من 420 كيلومترا وفق موقع "ناشيونال إنترست".

يذكر أن نظام "إس-500" يقدر على تدمير هدف على ارتفاع 200 كيلومتر، ويستطيع تعقّب 10 صواريخ بالستية في آن واحد.

ويستخدم نظام "إس-500" عدة أنواع من الصواريخ الاعتراضية التي تستطيع تدمير هدف يطير بسرعة 7 كيلومترات في الثانية.