موسكو: موقف دول القمة يتوافق مع خروج أي تواجد غير شرعي من سوريا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موقف روسيا والبلدان الأخرى في قمة طهران، يتوافق مع الهدف النهائي، بحيث تغادر الدول المتواجدة في سوريا بشكل غير شرعي.

طهران — سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين "الهدف النهائي كما ذكرنا سابقا هو مغادرة الدول الموجودة هناك (في سوريا) بشكل غير شرعي لتلك الأراضي. موقف روسيا يتوافق مع البلدان الأخرى في القمة".

© Sputnik . Mikhail Klimentyev بوتين: أولويتنا المشتركة المطلقة هي القضاء على الإرهاب في سوريا

واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان حول ملف الأزمة السورية مع التأكيد على أن السلطات السورية لديها الحق في بسط سيطرتها على محافظة إدلب وباقي مناطق البلاد الباقية في قبضة المسلحين، وضرورة العمل المتضامن في إطار منصة أستانا بين الدول الضامنة لها، للإسهام في تسوية الأزمة السورية.

من جهته، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة في سوريا بعد إدلب هي شرق الفرات، مشيرا إلى وجود قوات من الولايات المتحدة هناك بشكل غير شرعي.

وقال روحاني، في كلمته أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، اليوم الجمعة، إن "شرق الفرات هي المرحلة التي تلي إدلب حيث تتواجد قوات أمريكية بشكل غير شرعي ويجب عليها الانسحاب".

وكان روحاني قد أعلن في وقت سابق أن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا، وتفعل ذلك بطلب من الدولة السورية. وجاء تصريح روحاني خلال القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران، وأضاف: تواجدنا في السابق وفي المستقبل ليس لفرض إرادتنا على أي أحد.