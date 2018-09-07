موسكو: موقف دول القمة يتوافق مع خروج أي تواجد غير شرعي من سوريا

طهران — سبوتنيك. وقال بيسكوف، للصحفيين "الهدف النهائي كما ذكرنا سابقا هو مغادرة الدول الموجودة هناك (في سوريا) بشكل غير شرعي لتلك الأراضي. موقف روسيا يتوافق مع البلدان الأخرى في القمة".
من جهته، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، أن المرحلة القادمة في سوريا بعد إدلب هي شرق الفرات، مشيرا إلى وجود قوات من الولايات المتحدة هناك بشكل غير شرعي.
وقال روحاني، في كلمته أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في طهران، اليوم الجمعة، إن "شرق الفرات هي المرحلة التي تلي إدلب حيث تتواجد قوات أمريكية بشكل غير شرعي ويجب عليها الانسحاب".
وكان روحاني قد أعلن في وقت سابق أن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا، وتفعل ذلك بطلب من الدولة السورية. وجاء تصريح روحاني خلال القمة الثلاثية التي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران، وأضاف: تواجدنا في السابق وفي المستقبل ليس لفرض إرادتنا على أي أحد.
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