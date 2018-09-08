السفارة الروسية: لندن ترفض التعاون في تحقيق وفاة النائب السابق لمدير"إيروفلوت"

أعلن الملحق الصحفي للسفارة الروسية في لندن، اليوم السبت، أن بريطانيا ترفض التعاون مع روسيا في تحقيق وفاة النائب السابق لمدير "إيروفلوت"، نيكولاي غلوشكوف، وتحشو في الإعلام روايات مريحة للحكومة.

موسكو —سبوتنيك. وقال الملحق الصحفي: "لندن الرسمي يرفض التعاون في تحقيق في الموت الغامض للنائب السابق لمدير "ايروفلوت"، نيكولاي غلوشكوف في 12 مارس/آذار، وتحشو في الإعلام روايات جديدة مريحة لحكومة المحافظين".

لندن تفتح تحقيقاً قضائياً في وفاة نيكولاي غلوشكوف

ماي تحذر أوروبا من التهديد الروسي وبوتين يبحث «الاستفزاز»#صحيفة_الخليجhttps://t.co/SsBMRVqgWm — صحيفة الخليج (@alkhaleej) March 23, 2018

كانت الشرطة البريطانية قد أعلنت، أنها بدأت تحقيقا في حادث موت غلوشكوف، الذي يبلغ من العمر 68 عاما على أنه حادث قتل.

حيث قد عثر عليه ميتا في منزله يوم 12 مارس المنصرم، وكشفت التحقيقات أن الوفاة جاءت نتيجة ضغط على الرقبة.

وأعلنت صحيفة "غارديان"، في وقت سابق، أن الشرطة البريطانية، تنظر في رواية محاولة فاشلة لتسميم غلوشكوف في عام 2013 في لندن.

وشغل غلوشكوف، منصب النائب الأول السابق للمدير العام لشركة "أيروفلوت" (الخطوط الجوية الروسية)، وحكم عليه غيابيا في روسيا بالسجن لمدة 8 سنوات، بتهمة اختلاس مبلغ وقدره 123 مليون دولار من الشركة، ما دفعه للهرب إلى بريطانيا، ومن جانبها أعلنت لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، أن قضية جنائية قد فتحت في روسيا بشأن مقتل نيكولاي غلوشكوف في لندن.