روسيا ترسل إلى الولايات المتحدة عشر طائرات برمائية "بي -200"

وقع مجمع تاغونروغ العلمي والتقني المسمى باسم بيريف عقدًا لتوريد 10 طائرات من طراز "بي- 200" إلى الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم بيع خمس طائرات لتشيلي.

سيقوم مجمع تاغونروغ بتسليم أربع طائرات برمائية من طراز "بي-200" إلى الولايات المتحدة. وتم توقيع العقد خلال المعرض الدولي "غيدروافيا صالون-2018" في غيلينجيك، وفقا لزفيزدا الروسية.

© Sputnik . Roman Denisov الصناعة الجوية: إعطاء طائرة "بي-200" نفسا جديدا

ووقع العقد مع رئيس شركة Seaplane Global Air Services، باتريك ماساردي، الذي اعترف بأن "بي-200" أفضل مساعد في مكافحة حرائق الغابات.

وقال ماساردي: "إن طيارينا جاهزون للتحليق على هذه الطائئرة".

وبالإضافة إلى ذلك، تم توقيع عقد لتوريد الطائرات البرمائية إلى تشيلي. وبموجبه سيتم توريد 5 طائرات.

بي — 200 هي طائرة برمائية روسية تم تطويرها من قبل مجمع تاغونروغ للطيران العلمي والتقني المسمى بيريف ومصنع من قبل مصنع إيركوتسك للطيران. الطائرة يمكن أن تقلع من الأرض ومن الماء. وتعتبر الطائرة فريدة من نوعها بفضل خصائصها التقنية وخصائص الطيران ولا يوجد لها نظائر في العالم.