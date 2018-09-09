بوتين يصل الأكاديمية الروسية للعلوم للتصويت في انتخابات عمدة موسكو

موسكو — سبوتنيك. وقد تم إقرار يوما موحدا للتصويت في الانتخابات البلدية بسائر روسيا الاتحادية بموجب القانون الفيدرالي الذي اعتمد في 2 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2012.

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko خمسة مرشحين يستوفون شروط التسجيل في انتخابات عمدة موسكو

ووفقا للقانون، فإن يوم الأحد الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر، من السنة التي تنتهي فيها مدة صلاحية الولايات، هو يوم التصويت الموحد لانتخابات قيادات هيئات سلطة الدولة في الكيانات التأسيسية لروسيا الاتحادية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، ويوم التصويت لانتخاب البرلمان الروسي "الدوما"، لفترة جديدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، على قانونا يجمع انتخابات البرلمان الروسي "الدوما" بغرفتيه، مع اليوم الواحد للانتخابات بسائر روسيا.

وتم تحديد يوم التصويت الموحد بسائر روسيا لأول مرة، يوم 14 من تشرين الأول/أكتوبر 2012، في خمس مناطق حيث أجريت انتخابات المحافظين. وفي ست مناطق للانتخابات البرلمانية المحلية. كما جرت انتخابات رؤساء البلديات في كالينينغراد ومنطقة خيمكي في ضواحي موسكو، وأكثر من أربعة آلاف من الانتخابات المحلية والاستفتاءات في 77 منطقة من البلاد.