بوتين يتوقع الحفاظ على الأسلوب الحالي في إدارة موسكو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أنه سيتم الحفاظ على النمط الحالي لإدارة موسكو على المدى القصير.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي للصحفيين، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات عمدة موسكو: "أتوقع أن يتم الحفاظ على هذا النوع من الأسلوب (إدارة موسكو) في المستقبل القريب".

وكان الرئيس الروسي قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى مقر التصويت رقم 2151 بالأكاديمية الروسية للعلوم للإدلاء بصوته في انتخابات عمدة موسكو.

© Sputnik . Sergey Guneev بوتين يصل الأكاديمية الروسية للعلوم للتصويت في انتخابات عمدة موسكو

وتم إقرار يوما موحدا للتصويت في الانتخابات البلدية بسائر روسيا الاتحادية بموجب القانون الفيدرالي الذي اعتمد في 2 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2012.

ووفقا للقانون، فإن يوم الأحد الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر، من السنة التي تنتهي فيها مدة صلاحية الولايات، هو يوم التصويت الموحد لانتخابات قيادات هيئات سلطة الدولة في الكيانات التأسيسية لروسيا الاتحادية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، ويوم التصويت لانتخاب البرلمان الروسي "الدوما"، لفترة جديدة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، على قانونا يجمع انتخابات البرلمان الروسي "الدوما" بغرفتيه، مع اليوم الواحد للانتخابات بسائر روسيا.

يذكر أنه تم تحديد يوم التصويت الموحد بسائر روسيا لأول مرة، يوم 14 من تشرين الأول/أكتوبر 2012، في خمس مناطق حيث أجريت انتخابات المحافظين. وفي ست مناطق للانتخابات البرلمانية المحلية. كما جرت انتخابات رؤساء البلديات في كالينينغراد ومنطقة خيمكي في ضواحي موسكو، وأكثر من أربعة آلاف من الانتخابات المحلية والاستفتاءات في 77 منطقة من البلاد.