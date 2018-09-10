فوروبيوف يتصدر انتخابات محافظ ضواحي موسكو

تصدر محافظ مقاطعة موسكو الحالي، أندريه فوروبيوف، انتخابات رئاسة المقاطعة بحصوله على نسبة 61.82 بالمئة من الأصوات، بعد معالجة 51.7 بالمئة من بروتوكولات اللجان الانتخابية، وجاء ذلك وفقا للجنة الانتخابات المركزية الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وأشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أنه لحين معالجة 51.7 بالمئة من بروتوكولات اللجان الانتخابية، تصدر فوروبيوف بفارق كبير على منافسيه، بحصوله على 61.82 بالمئة من الأصوات. يأتي بعد ذلك مرشح الحزب الشيوعي كونستنتين تشيريميسوف، بحصوله على نسبة 13.34 بالمئة من الأصوات، بينما احتلت مرشحة "تحالف الخضر" ليليا بيلوفا المرتبة الثالثة بحصولها على نسبة 7.57 من الأصوات.

© Sputnik . سوبيانين يتصدر نتائج انتخابات عمدة موسكو

هذا وشهدت روسيا يوم الأحد، عمليات تصويت في عموم البلاد تخص الانتخابات الإقليمية (انتخابات المحافظين الإقليميين ورؤساء البلديات ونواب البرلمانات المحلية)، والفدرالية (انتخابات إضافية لنواب الدوما في الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة).وتغطي الانتخابات أغلب مناطق روسيا، فيجري التصويت على الانتخابات الإقليمية في 33 منطقة. وعلى وجه الخصوص سيتم انتخاب المحافظين في 22 إقليما.

ويخوض 102 مرشح عن 16 حزبا سياسيا مثل "الحزب الليبرالي الديمقراطي"، بـ20 مرشحا، و حزب "روسيا الموحدة" و "روسيا العادلة " و"الحزب الشيوعي الروسي" يشاركون بـ 19 مرشحا من كل حزب، و ثلاثة مرشحين مستقلين.

وفي العموم يخوض الانتخابات 60479 مرشحا للمحليات والمحافظين والعمد وأعضاء البرلمان، ويتصارعون فيما بينهم للفوز بإجمالي 28746 مقعدا في سائر روسيا.

وفي العاصمة الروسية موسكو، يخوض انتخابات عمدة موسكو، بجانب سيرغي سابانين، المرشح المستقل والعمدة الحالي، أربعة مرشحين آخرين وهم، ميخائيل ديكتاروف، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، فاديم كومين، عن الحزب الشيوعي الروسي، إليا سفيريدون، عن حزب روسيا العادلة، وميخائيل بلاكين، عن اتحاد المواطنين وعضو مجلس الدوما.

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko مجلس الدوما الروسي يعتمد 44 قانونا جديدا

ويخوض انتخابات محافظ ضواحي موسكو كل من، ليليا بيلوفا عن حزب "حلف الخضر"، وأندريه فارابيوف، عن حزب "روسيا الموحدة"، و كيريل جيغاروف، عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، وبوريس نادوجدين عن حزب "النمو"، أما عن الحزب "الشيوعي الروسي" فسيشارك كونستنتين تشيريميسوف، وأيضا إيغور تشيستيوخين، عن حزب "روسيا العادلة".

هذا وتم إقرار يوما واحداً للتصويت بسائر روسيا الاتحادية بموجب القانون الفيدرالي الذي اعتمد في 2 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2012.

ووفقا للقانون، فإن يوم الأحد الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر، من السنة التي تنتهي فيها مدة صلاحية الولايات، هو يوم التصويت الواحد لانتخابات قيادات هيئات سلطة الدولة في الكيانات التأسيسية لروسيا الاتحادية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، ويوم التصويت لانتخاب البرلمان الروسي "الدوما"، لفترة جديدة.