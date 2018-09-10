فوروبيوف يتصدر انتخابات محافظ ضواحي موسكو

موسكو — سبوتنيك. وأشارت لجنة الانتخابات المركزية إلى أنه لحين معالجة 51.7 بالمئة من بروتوكولات اللجان الانتخابية، تصدر فوروبيوف بفارق كبير على منافسيه، بحصوله على 61.82 بالمئة من الأصوات. يأتي بعد ذلك مرشح الحزب الشيوعي كونستنتين تشيريميسوف، بحصوله على نسبة 13.34 بالمئة من الأصوات، بينما احتلت مرشحة "تحالف الخضر" ليليا بيلوفا المرتبة الثالثة بحصولها على نسبة 7.57 من الأصوات.
وتغطي الانتخابات أغلب مناطق روسيا، فيجري التصويت على الانتخابات الإقليمية في 33 منطقة. وعلى وجه الخصوص سيتم انتخاب المحافظين في 22 إقليما.
ويخوض 102 مرشح عن 16 حزبا سياسيا مثل "الحزب الليبرالي الديمقراطي"، بـ20 مرشحا، و حزب "روسيا الموحدة" و "روسيا العادلة " و"الحزب الشيوعي الروسي" يشاركون بـ 19 مرشحا من كل حزب، و ثلاثة مرشحين مستقلين.
وفي العموم يخوض الانتخابات 60479 مرشحا للمحليات والمحافظين والعمد وأعضاء البرلمان، ويتصارعون فيما بينهم للفوز بإجمالي 28746 مقعدا في سائر روسيا.
وفي العاصمة الروسية موسكو، يخوض انتخابات عمدة موسكو، بجانب سيرغي سابانين، المرشح المستقل والعمدة الحالي، أربعة مرشحين آخرين وهم، ميخائيل ديكتاروف، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، فاديم كومين، عن الحزب الشيوعي الروسي، إليا سفيريدون، عن حزب روسيا العادلة، وميخائيل بلاكين، عن اتحاد المواطنين وعضو مجلس الدوما.
هذا وتم إقرار يوما واحداً للتصويت بسائر روسيا الاتحادية بموجب القانون الفيدرالي الذي اعتمد في 2 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2012.
ووفقا للقانون، فإن يوم الأحد الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر، من السنة التي تنتهي فيها مدة صلاحية الولايات، هو يوم التصويت الواحد لانتخابات قيادات هيئات سلطة الدولة في الكيانات التأسيسية لروسيا الاتحادية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، ويوم التصويت لانتخاب البرلمان الروسي "الدوما"، لفترة جديدة.
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