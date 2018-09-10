بوتين يهنئ سوبيانين هاتفيا بالفوز في انتخابات عمدة موسكو

موسكو — سبوتنيك. وقالت الإدارة الرئاسية للصحفيين، الاثنين: " في مكالمة هاتفية ،هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيرغي سوبيانين على فوزه في انتخابات عمدة موسكو".

© Sputnik . Sergey Mamontov بوتين يتوقع الحفاظ على الأسلوب الحالي في إدارة موسكو

هذا وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن عمدة موسكو الحالي، سيرغي سوبيانين، تصدر الانتخابات البلدية في العاصمة، بحصوله على نسبة 69.64 بالمئة من الأصوات، بعد معالجة 30.67 بالمئة من البروتوكولات.

هذا وشهدت روسيا يوم الأحد، عمليات تصويت في عموم البلاد تخص الانتخابات الإقليمية (انتخابات المحافظين الإقليميين ورؤساء البلديات ونواب البرلمانات المحلية)، والفدرالية (انتخابات إضافية لنواب الدوما في الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة).

وتغطي الانتخابات أغلب مناطق روسيا، فيجري التصويت على الانتخابات الإقليمية في 33 منطقة. وعلى وجه الخصوص سيتم انتخاب المحافظين في 22 إقليما.

ويخوض 102 مرشح عن 16 حزبا سياسيا مثل "الحزب الليبرالي الديمقراطي"، بـ 20 مرشحا، وحزب "روسيا الموحدة" و"روسيا العادلة " و"الحزب الشيوعي الروسي" يشاركون بـ 19 مرشحا من كل حزب، وثلاثة مرشحين مستقلين.

وفي العموم يخوض الانتخابات 60479 مرشحا للمحليات والمحافظين والعمد وأعضاء البرلمان، ويتصارعون فيما بينهم للفوز بإجمالي 28746 مقعدا في سائر روسيا.

© Sputnik . سوبيانين يتصدر نتائج انتخابات عمدة موسكو

وفي العاصمة الروسية موسكو، يخوض انتخابات عمدة موسكو ، بجانب سيرغي سابانين، المرشح المستقل والعمدة الحالي، أربعة مرشحين آخرين وهم، ميخائيل ديكتاروف، عن الحزب الليبرالي الديمقراطي، فاديم كومين، عن الحزب الشيوعي الروسي، إليا سفيريدون، عن حزب روسيا العادلة، وميخائيل بلاكين، عن أتحاد المواطنين وعضو مجلس الدوما.

ويخوض انتخابات محافظ ضواحي موسكو كل من، ليليا بيلوفا عن حزب "حلف الخضر"، وأندريه فارابيوف، عن حزب "روسيا الموحدة"، وكيريل جيغاروف، عن "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي"، وبوريس نادوجدين عن حزب "النمو"، أما عن الحزب "الشيوعي الروسي" فسيشارك كونستنتين تشيريميسوف، وأيضا إيغور تشيستيوخين، عن حزب "روسيا العادلة".

هذا وتم إقرار يوما واحداً للتصويت بسائر روسيا الاتحادية بموجب القانون الفيدرالي الذي اعتمد في 2 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2012.

ووفقا للقانون، فإن يوم الأحد الثاني من شهر أيلول/ سبتمبر، من السنة التي تنتهي فيها مدة صلاحية الولايات، هو يوم التصويت الواحد لانتخابات قيادات هيئات سلطة الدولة في الكيانات التأسيسية لروسيا الاتحادية وهيئات الحكم الذاتي المحلية، ويوم التصويت لانتخاب البرلمان الروسي "الدوما"، لفترة جديدة.