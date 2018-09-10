روسيا تنشئ هيئة حكومية لمكافحة الهجمات السيبرانية

أنشأ جهاز الأمن الفدرالي، اليوم الاثنين، مركزاً وطنياً لتنسيق مكافحة الهجمات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية.

موسكو — سبوتنيك. وجاء هذا بأمر من مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، نشر على الموقع الرسمي للجهاز، وتضمن: "آمر بإنشاء مركز للتنسيق الوطني بحوادث الكمبيوتر".

© Fotolia / Apops استخدام الدول للأسلحة السيبرانية يزيد من مخاطر نشوء الظواهر الإرهابية

ومن بين مهام الهيكل الجديد: "الكشف والوقاية والقضاء على عواقب هجمات الكمبيوترات" وتبادل المعلومات بين الهيئات المتخصصة ومع الزملاء الأجانب، وتحليل الهجمات السيبرانية الماضية وتطوير أساليب مكافحتها.

ويترأس هذه الهيئة مدير، يجمع بين هذا المنصب ومنصب نائب رئيس الخدمة العلمية والتقنية، ورئيس مركز حماية المعلومات والاتصال الخاص التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.