روسيا تنشئ هيئة حكومية لمكافحة الهجمات السيبرانية

موسكو — سبوتنيك. وجاء هذا بأمر من مدير الجهاز، ألكسندر بورتنيكوف، نشر على الموقع الرسمي للجهاز، وتضمن: "آمر بإنشاء مركز للتنسيق الوطني بحوادث الكمبيوتر".
ومن بين مهام الهيكل الجديد: "الكشف والوقاية والقضاء على عواقب هجمات الكمبيوترات" وتبادل المعلومات بين الهيئات المتخصصة ومع الزملاء الأجانب، وتحليل الهجمات السيبرانية الماضية وتطوير أساليب مكافحتها.
ويترأس هذه الهيئة مدير، يجمع بين هذا المنصب ومنصب نائب رئيس الخدمة العلمية والتقنية، ورئيس مركز حماية المعلومات والاتصال الخاص التابع لجهاز الأمن الفدرالي الروسي.
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