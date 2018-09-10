محتوى رسالة بوتين لزعيم كوريا الشمالية

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول محتوى رسالة بوتين: "تم توضيح الموقف من التسوية الكورية وتأكيد الدعوة لزيارة روسيا في الوقت الملائم".
وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، التي قامت يوم الجمعة الماضي، بزيارة رسمية لجمهورية كوريا الشمالية، بتكليف من الرئيس الروسي، لتمثيل روسيا في الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسليمها رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)