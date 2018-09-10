محتوى رسالة بوتين لزعيم كوريا الشمالية

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوضح في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، موقف بلاده من التسوية في شبه الجزيرة الكورية.

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول محتوى رسالة بوتين: "تم توضيح الموقف من التسوية الكورية وتأكيد الدعوة لزيارة روسيا في الوقت الملائم".

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool / AFP كيم جونغ أون يؤكد استعداده لزيارة روسيا للقاء بوتين

وكانت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، التي قامت يوم الجمعة الماضي، بزيارة رسمية لجمهورية كوريا الشمالية، بتكليف من الرئيس الروسي، لتمثيل روسيا في الاحتفالات بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسليمها رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.