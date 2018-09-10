بوتين وآبي يناقشان معاهدة السلام بين روسيا واليابان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مباحثاته مع رئيس وزراء اليابان شيندزو آبي، جرت بشكل بناء وأن الجانبين يتطلعان لتعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمارات.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين عقب مباحثاته مع آبي: "المباحثات التي جرت اليوم مع رئيس الوزراء الياباني جرت في جو عملي وبناء، وناقشنا بشكل مفصل مسائل العلاقات الثنائية".

© Sputnik . Mikhail Klimentiev بوتين يقترح على آبي مناقشة التفاعل السياسي

كما أشار الرئيس الروسي الى أنه ناقش مع رئيس وزراء اليابان، شيندزو آبي، خلال مباحثاتهما اليوم الإثنين، مسألة إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان.

وقال بوتين: "بالتأكيد خلال المباحثات تطرقنا لموضوع معاهدة السلام، كما هو معلوم، يجري بحث هذه المسألة منذ عشرات السنوات، ومن الساذج الاعتقاد أنه يمكن تسويتها خلال ساعة… لكننا مستعدون للبحث عن الحلول التي ترضي كل من روسيا واليابان، ويقبلها الشعبين".

وأكد الرئيس الروسي، أن موسكو تهدف لتعزيز التعاون مع طوكيو على أساس مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للمصالح.

وقال بوتين: "نصمم على تطوير التعاون الروسي — الياباني على أساس مبادئ حسن الجوار والمراعاة المتبادلة للمصالح".

وأشار الرئيس الروسي الى أن الحوار السياسي بين روسيا واليابان يتسم بطابع بناء.