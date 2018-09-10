روسيا تقترح عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة نتائج قمة بوتين وأردوغان وروحاني

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي للممثلية الروسية فيودور سترجيجوفسكي: "روسيا طلبت عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن الدولي مع مراعاة الاهتمام الذي أبداه بعض أعضاء مجلس الأمن لنتائج القمة الروسية — الإيرانية — التركية".

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV بوتين حول تصريحات أردوغان بشأن الهدنة في إدلب: لا يمكننا تحمل المسؤولية عن الإرهابيين

وأضاف " موقفنا مبني على حقيقة أن الوضع حول محافظة إدلب السورية، حيث تتركز الآن القوى الرئيسية للإرهابيين، يثير الاهتمام".

وقد استضافت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة الماضي، أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، حول ملف الأزمة السورية، مع التأكيد على أن السلطات السورية لديها الحق في بسط سيطرتها على محافظة إدلب وباقي مناطق البلاد الباقية في قبضة المسلحين، وضرورة العمل المتناسق في إطار منصة أستانا بين الدول الضامنة لها، للإسهام في تسوية الأزمة السورية.