أكثر من 6 آلاف من المظليين الروس يشاركون في مناورات "الشرق - 2018"

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصال الجماهيري لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 6 آلاف من المظليين الروس سيشاركون في مناورات "الشرق - 2018".

موسكو — سبوتنيك. وجاء في البيان: "يشارك في مناورات " الشرق- 2018 " أكثر من 6 آلاف جندي من ثلاثة تشكيلات ووحدتين عسكريتين منفصلتين من القوات المظلية".

وأضافت وزارة الدفاع: "للقيام باستطلاع من الجو في مناطق الإجراءات العملية، سيتم تشغيل نحو 10 تشكيلات من الطائرات المسيرة "إيريون-3" و"أورلان —10" من وحدات الطائرات بدون طيار التابعة للقوات المظلية".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، صرح في وقت سابق، بأن نحو 300 ألف عسكري، و36 ألف دبابة ومدرعة، وأكثر من ألف مروحية وطائرة مسيرة ستشارك في مناورات "فوستوك-2018" (الشرق-2018)، التي ستصبح الأضخم في روسيا منذ مناورات "زاباد-81" (الغرب-81).

وستجرى مناورات "الشرق-2018"، في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة. وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والوسطى، وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوية، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية.

كما سيشارك في التدريبات الجانب المنغولي والصيني، حيث ستشارك الأخيرة في تدريبات "الشرق-2018" بنحو 3200 عسكري وأكثر من 900 قطعة من أنواع المختلفة من المعدات والتجهيزات الأرضية بالإضافة إلى 30 قطعة جوية، من بينها طائرات ذات جناح ثابت ومروحيات.