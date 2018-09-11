سفن الأسطول الشمالي الروسي تصل عبر البحار القطبية للمشاركة في "الشرق - 2018"

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الفريق البحري كولاكوف" والسفن البرمائية الكبيرة "كوندوبوغا" و"ألكسندر أوتراكوفسكي"، قد بدأت بالتحضير لعملية إنزال برمائية على ساحل غير مجهز.
وأضافت وزارة الدفاع: "توجد على السفن البرمائية وحدات سلاح مشاة البحرية ولواء الأسلحة الآلية للقطب الشمالي..، الذين نفذوا سابقا مهام تدريبية في منطقة ياقوتسكي قرية تيكسي".
وأوضحت وزارة الدفاع: "للمشاركة في المناورات "فوستوك- 2018"، قامت بواخر وسفن الأسطول الشمالي بالانتقال من المركز الرئيسي للانتشار إلى شبه جزيرة كولسكي في منطقة إجراء التدريب على طريق بحر الشمال".
وستجرى مناورات "الشرق-2018"، في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة. وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والوسطى، وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوية، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية.
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