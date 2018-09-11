سفن الأسطول الشمالي الروسي تصل عبر البحار القطبية للمشاركة في "الشرق - 2018"

أعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصال الجماهيري لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن وصول سفن الأسطول الشمالي عبر البحار القطبية الشمالية إلى شواطئ تشوكوتكا للمشاركة في مناورات "فوستوك- 2018" .

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE الصين تشارك بـ 30 طائرة عسكرية في مناورات "الشرق-2018"

موسكو — سبوتنيك . وجاء في البيان: "اليوم وصلت مجموعة من السفن الحربية وسفن تموين الأسطول الشمالي، إلى منطقة رأس فانكاريم في بحر تشوكوتسكي للمشاركة في مناورات "الشرق — 2018".

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الفريق البحري كولاكوف" والسفن البرمائية الكبيرة "كوندوبوغا" و"ألكسندر أوتراكوفسكي"، قد بدأت بالتحضير لعملية إنزال برمائية على ساحل غير مجهز.

وأضافت وزارة الدفاع: "توجد على السفن البرمائية وحدات سلاح مشاة البحرية ولواء الأسلحة الآلية للقطب الشمالي..، الذين نفذوا سابقا مهام تدريبية في منطقة ياقوتسكي قرية تيكسي".

وأوضحت وزارة الدفاع: "للمشاركة في المناورات "فوستوك- 2018"، قامت بواخر وسفن الأسطول الشمالي بالانتقال من المركز الرئيسي للانتشار إلى شبه جزيرة كولسكي في منطقة إجراء التدريب على طريق بحر الشمال".

وستجرى مناورات "الشرق-2018"، في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/سبتمبر، وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة. وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والوسطى، وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوية، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية.