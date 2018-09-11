بالفيديو... لقطات لمقاتلة "سو 35" في الجو

قام شهود عيان بتصوير لقطات خاصة لمقاتلة "سو-35" الروسية الجديدة، وذلك خلال تدريبات لها للظهور خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية تعجز عن قهر مقاتلة "سو 35" الروسية

وقد انتشرت على موقع "يوتيوب" لقطات فيديو ظهرت خلاله مقاتلة "سو-35" الروسية الجديدة تحلق في الجو في مدينة فلاديفوستوك، حيث ستشارك الطائرة الجديدة باستعراضات خاصة للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي 2018.

والمقاتلة الروسية "سو — 35 إس" ثنائية المحركات، تصل سرعتها إلى 2400 كم/ الساعة، أي أكثر من ضعفي سرعة الصوت.

وتستطيع الطائرة التي يطلق الناتو عليها اسم "سوبر فلانكر" تنفيذ هجمات أرضية إضافة إلى كونها مقاتلة حربية يمكنها أن تخوض معارك جوية.

وتحمل الطائرة الروسية أسلحة متنوعة تضم ذخائر هجوم أرضي وصواريخ "جو — جو" وصواريخ "جو — أرض". ويصل أقصى مدى للطائرة إلى 3600 كم.