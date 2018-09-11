ريابكوف: روسيا قلقة من محاولات عسكرة الفضاء عن طريق نشر أسلحة هجومية

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده مما وصفه بمحاولات عسكرة الفضاء عبر نشر أسلحة هجومية فيه، مشددا على ضرورة منع ذلك.