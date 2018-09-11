ريابكوف: الولايات المتحدة تعرض عضلاتها أمام روسيا وإيران في سوريا

وصرح ريابكوف "نحن نسمي المواقع الجغرافية، حيث تجري الاستعدادات لتنفيذ الاستفزازات ونسمي منظمات إرهابية محددة، تدعمها الولايات المتحدة وحلفاؤها، تحت شعار مكافحة الإرهاب".
وأشار إلى أن بعض العواصم الغربية لم تتخل بعد عن سيناريو الاستفزاز العسكري في سوريا، مشددا على أن موسكو ستعمل على الحيلولة دون ذلك.
وأكد على تجهيز الإجراءات الوقائية والاستعدادات لأي عمل من جانب الولايات المتحدة منذ وقت طويل.
ووفقا لأقواله فإن موسكو ترى في سلوك الولايات المتحدة تزايد اللحظات المثيرة للقلق.
يتبع…
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