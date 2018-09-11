الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تضغط على دول الناتو للتخلي عن الاتفاقيات السابقة حول الفضاء

أعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا شديدة على الدول الأعضاء في حلف الناتو، لتبتعد الأخيرة وغيرها من الحلفاء عن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا بشأن الفضاء.