مساعد الرئيس الروسي يكشف عن احتمال لقاء ترامب وبوتين في باريس

أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يتخذ بعد قرارا حول زيارة باريس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

© Sputnik . Sergei Guneyev ترامب يكشف عن سبب حاجته لعقد لقاء مع بوتين

فلاديفوستوك — سبوتنيك . وقال أوشاكوف مجيبا عن سؤال بشأن خطط بوتين لزيارة باريس: "لا توجد بعد مثل هذه الخطط، هناك دعوة لزيارة باريس، ويجري النظر فيها".

وفي حديث حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب في باريس، أكد أنه "سمع بأن ترامب قبل الدعوة… أما نحن ما زلنا ندرسها، ولا يزال أمامنا وقت".