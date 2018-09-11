"إعصار" يقوي الأسطول الروسي في البحر المتوسط

ومن المقرر أن تنضم سفينتان صاروخيتان جديدتان إلى أسطول البحر الأسود في عام 2019.

© Sputnik . Sergey Mamontov لسعة مميتة لـ"كاراكورت" الصاروخية

وستنضم سفينتا "تسيكلون" (إعصار) و"إنغوشيتيا" (إنغوشيتيا اسم أحد الأقاليم القوقازية الروسية) إلى أسطول البحر الأسود مسلحتين بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس".

وتنتمي سفينة "تسيكلون" والتي قد يتغير اسمها إلى اسم أحد الأقاليم الروسية أيضا إلى فئة "كاراكورت".

وصممت سفن "كاراكورت" لقتال بوارج العدو في بحار قريبة من روسيا.

أما سفينة "إنغوشيتيا" فهي من فئة "بويان-إم".

وصممت السفن من فئة "بويان-إم" لغرض حراسة وحماية المياه الإقليمية للدولة ولكنها كشفت عن إمكانيات قتالية جديدة حين أطلقت صواريخ "كاليبر" على أهداف في الأراضي السورية من بحر قزوين.

وقالت صحيفة "إزفستيا" نقلا عن الخبير العسكري دميتري بولتينكوف إن سفن "كاراكورت" و"بويان-إم" ستستطيع العمل في البحر الأسود والبحر المتوسط على نحو سواء.