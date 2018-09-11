الصين وروسيا تتفقان على استخدام العملات المحلية في التبادلات المالية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أن روسيا والصين تدعوان لاستخدام العملات المحلية في الحسابات المتبادلة في ظل المخاطر في الاقتصاد الدولي.