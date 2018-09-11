القوات الجوية الروسية قد تدعم الجيش السوري في حال الضربة الغربية

قال عضو اللجنة الدولية في المجلس الفيدرالي الروسي أوليغ موروزوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 11 أيلول/سبتمبر، إن القوات المسلحة الروسية قد تدعم الجيش السوري، في حال قرر التحالف الغربي ضرب سوريا بسبب استفزازات الهجوم الكيميائي في إدلب.

وصرح موروزوف لوكالة "سبوتنيك": "حتى لو بدأ الهجوم على سوريا، فلن يصدق أحد الهجوم الكيميائي في سوريا، إلا من صوره. لكن ذلك لا يعني أن التحالف لن يضرب. إن الهجوم الكيميائي مجرد ذريعة ليتمكنوا من تبرير نشاطاتهم".

© Sputnik . basel shartouh مركز المصالحة: معلومات عن بدء تصوير محاكاة استفزاز كيميائي في إدلب لاتهام الجيش السوري

ويرى أن "رد السوريين سيكون في المرتبة الأولى موجها إلى المسلحين. ولا أستبعد أن تقدم قواتنا الجوية الدعم للقوات السورية. ولكن فقط في حال بدأ التحالف الغربي".

وكان مركز المصالحة قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن بدء تصوير محاكاة استفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية، المزعومة من قبل الجيش السوري.