بوتين يعلم شي جين بينغ طهي الفطائر (صورة+فيديو)

وزار الرئيسان جناح الأسماك، حيث طهيا الفطائر معا.

وأشار رئيس الطهاة إلى أن فطيرة بوتين كانت أفضل، أما السيد شي جين بينغ كان يصحح الفطيرة بالشوكة أثناء الطهي.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني يطهوان الفطائر

ومن ثم تناول الرئيسان الفطائر مع الكافيار الأحمر ولحم السلطعون. وأراد شي جين بينغ استخدام أدوات تناول الطعام، لكن بوتين شرح له أن الفطائر تؤكل باليد، حسب التقاليد الروسية.

«Это водочка?!»: Путин и Си пьют и закусывают блинами с икрой pic.twitter.com/4mL4tLmg1B — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 11, 2018

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