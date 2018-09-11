موسكو: مستمرون بالعمل مع إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتزم الاستمرار في التعاون مع إيران من أجل "بناء دفاع" ضد العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية ومحاولات واشنطن عرقلة الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

موسكو — سبوتنيك. وقال ريابكوف خلال لقاء مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "سنواصل مع إيران بشكل مكثف في الأيام القادمة، وبالتحديد ابتداءً من الغد، العمل مع الأوروبيين، ومواصلة جهودنا في اتصال مع الصين والدول الأخرى من أجل بناء، إذا صح التعبير، دفاعًا ضد العقوبات الأمريكية خارج الحدود الإقليمية، وضد محاولات الولايات المتحدة فسخ خطة العمل الشاملة المشتركة، لتناسب دوافعها وأفكارها الجيوسياسية، وأفكارها حول ما هو الصواب والخطأ في هذا العالم".

© Sputnik . Grigoriy Sysoev محلل سياسي: روسيا لن تطالب إيران بمغادرة سوريا لإرضاء إسرائيل

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أعلن اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم بشكل عام، مواصلة التعاون مع إيران في مجال الطاقة، بغض النظر عن العقوبات الأمريكية ضد هذه الدولة.

وقال نوفاك للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "بشكل عام نحن نعتزم مواصلة التعاون مع شركائنا الإيرانيين، وإيجاد آليات مشتركة ووسائل للتفاعل من أجل مواصلة تعاوننا في كافة مجالات قطاع الطاقة".

وأشار وزير الطاقة الروسي إلى أن الشركات الروسية تدرس بشكل مستقل، الأساس القانوني لإمكانية العمل في إيران، مضيفا "بما أن العقوبات لم تفرض بعد، يجب أن يتم التقييم على أساس الوثائق التي ستظهر".