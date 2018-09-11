نيبينزيا: خطط التحالف الغربي في سوريا غير مشجعة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن خطط التحالف الغربي في سوريا ليست مشجعة للغاية بالنسبة لروسيا .

موسكو — سبوتنيك. وقال نيبينزيا: طلب الكثير منا (في اجتماع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء) الكشف عن خططنا الخاصة في سوريا، كما نود أن يشاركنا التحالف خططه الخاصة بسوريا. إن الخطط التي سمعناها من قبل ممثلين رفيعي المستوى وأعضاء التحالف، واليوم خلال الجلسة، بصراحة، هذا لا يشجعنا للغاية، نسمع تهديدات ملموسة ضد دولة ذات سيادة، وفي الوقت نفسه ضد روسيا".

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD بالفيديو... مسلح سوري في إدلب يهدد أردوغان بدخول تركيا إذا تخلى عنهم

وفي وقت سابق، طالب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن قائمة الأهداف التي تستعد لاستهدافها في سوريا.

هذا وكان البيت الأبيض، قد أعلن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على الفور إذا ما اختار الرئيس السوري بشار الأسد "استخدام الأسلحة الكيميائية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت بدء تصوير محاكاة "هجوم كيميائي" في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب السورية بمشاركة عناصر إرهابية، لتحميل حكومة دمشق مسؤوليته، وقال مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع إنه حسب معطيات وردت من سكان محافظة إدلب، يجري في مدينة جسر الشغور الآن تصوير مشاهد استفزاز مفبرك يحاكي استخدام الجيش السوري لـ "سلاح كيميائي" ضد المدنيين".

إلى ذلك أشارت الدفاع الروسية إلى أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يخطط لاستخدام هذا الاستفزاز كذريعة لضرب أهداف حكومية في سوريا، ولهذا الغرض وصلت إلى منطقة الخليج قبل بضعة أيام، المدمرة "سوليفانز" التابعة للبحرية الأمريكية وعلى متنها 56 صاروخ كروز، فضلا عن تمركز في قاعدة " العديد " الجوية في قطر، قاذفة استراتيجية من طراز بي-1بي مع 24 صاروخ كروز.