نيبينزيا: خطط التحالف الغربي في سوريا غير مشجعة

موسكو — سبوتنيك. وقال نيبينزيا: طلب الكثير منا (في اجتماع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء) الكشف عن خططنا الخاصة في سوريا، كما نود أن يشاركنا التحالف خططه الخاصة بسوريا. إن الخطط التي سمعناها من قبل ممثلين رفيعي المستوى وأعضاء التحالف، واليوم خلال الجلسة، بصراحة، هذا لا يشجعنا للغاية، نسمع تهديدات ملموسة ضد دولة ذات سيادة، وفي الوقت نفسه ضد روسيا".
هذا وكان البيت الأبيض، قد أعلن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون على الفور إذا ما اختار الرئيس السوري بشار الأسد "استخدام الأسلحة الكيميائية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت بدء تصوير محاكاة "هجوم كيميائي" في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب السورية بمشاركة عناصر إرهابية، لتحميل حكومة دمشق مسؤوليته، وقال مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع إنه حسب معطيات وردت من سكان محافظة إدلب، يجري في مدينة جسر الشغور الآن تصوير مشاهد استفزاز مفبرك يحاكي استخدام الجيش السوري لـ "سلاح كيميائي" ضد المدنيين".
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