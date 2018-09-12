أوريشكن: عقوبات واشنطن لن تؤثر على الاقتصاد الروسي

أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكن، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، إذا استطاعت وزارة المالية توفير برنامج للاقتراض بشروط جديدة.

© Sputnik . Michael Voskresenskiy موسكو: مستمرون بالعمل مع إيران لمواجهة العقوبات الأمريكية

فلاديفستوك — سبوتنيك . وقال أوريشكن للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي: "إذا لم تكن هناك مشكلات في توفير برنامج للاقتراض، فلن تكون هناك أي تأثيرات أساسية على الاقتصاد الروسي".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 أيار/ مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستئناف كافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلى الاتفاق. وعارضت الدول الحليفة للولايات المتحدة، وهي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، هذه الخطوة الأمريكية، معلنة بأنها تعتزم الالتزام بتنفيذ شروط الصفقة مع إيران كما كان عليه الحال في الماضي.