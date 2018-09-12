"أرماتا" لا تمنح الدبابة المعادية فرصة البقاء على قيد الحياة

وتم تسليح دبابة "أرْماتا" بصاروخ موجه جديد.

Ministry of Defence of the Russian Federation تحديد ميزة تفوقية مفاجئة لدبابة "أرماتا"

وصرح مصدر في وزارة الدفاع الروسية بأن الصاروخ الجديد اجتاز امتحان قدراته بنجاح وانضم إلى ذخائر دبابة "أرْماتا" المسلحة بمدفع عيار 152 ملم.

وصُنع الصاروخ الجديد بحجم القذيفة العادية الخاصة بمدفع عيار 152 ملم.

وينطلق الصاروخ كما حال القذيفة من ماسورة المدفع، ثم يبدأ محركه العمل. ويتم توجيه الصاروخ إلى هدفه ليزرياً من قبل نظام التوجيه الجديد المندمج في الدبابة والذي يجعل من الصاروخ المتحكم فيه سلاح الدقة العالية.

ولا يمكن تحويل الصاروخ عن مساره حتى عندما يطلق العدو ستارا كثيفا من الدخان أو يلجأ إلى استخدام وسائط التمويه الأخرى.

ويستطيع الصاروخ تدمير الهدف الذي يبعد أكثر من 5 كيلومترات عن الدبابة. وهذا يعني أن دبابة "أرْماتا" لا تمنح الدبابة التي تواجهها فرصة النجاة.

ويقدر الصاروخ على خرق اللوح المدرع الذي تبلغ سماكته حوالي 1 متر. ويصيب الصاروخ أي آلية تتحرك بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة.

وسيتم تطويره لكي يقدر على تدمير مروحيات وطائرات على ارتفاع منخفض.