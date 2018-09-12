بوتين: روسيا تسعى لإنشاء مركز قوي للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي في الشرق الأقصى

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى لإنشاء مركز ضخم في الشرق الأقصى للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي.وجاء تصريحه خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

© Sputnik . Iliya Pitalev الاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية تبلغ 7 بالمئة

فلاديفوستوك- سبوتنيك . وقال بوتين: "تهدف جهودنا هنا في هذا الإقليم الديناميكي النامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لإنشاء مركز قوي، للتعاون الدولي والتكامل، ونشاط قطاع الأعمال والاستثمار، والتعليم والعلوم والثقافة".

وأشار بوتين إلى أن هذا يهدف لتحسين الرفاهية في الشرق الأقصى الروسي.

كما اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الأربعاء، العودة للنظر في المشاريع المشتركة الثلاثية بين بلاده والكوريتين.

وقال بوتين: "بودي لو أن نعود لبحث المشاريع الثلاثية في البنية التحتية والطاقة وغيرها من المجالات، بمشاركة روسيا والجمهورية الكورية والجمهورية الكورية الشعبية الديمقراطية. التطبيع حول شبه الجزيرة الكورية ضروري للدفع بمثل هذه المبادرات".

وتابع: "واثق أن الشرق الأقصى قادر ويجب عليه أن يصبح مركزا اقتصاديا وصناعيا قويا بقدرة تصدير عالية. وهنا لا يمكننا الاستغناء عن طاقة ريادة الأعمال ونمو قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة".