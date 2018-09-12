روسيا تدعو منظمة "حظر الكيميائي" لمنع حدوث استفزاز في إدلب

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعدم السماح بحدوث أي استفزاز كيميائي في مدينة إدلب السورية.

موسكو- سبوتنيك. وقال مندوب روسيا لدى المنظمة إن بلاده "ستقوم بكل ما يمكن للحيلولة دون ذلك"، داعيا المنظمة لعدم السماح بحدوث أي استفزاز في إدلب.

© Sputnik . basel shartouh مركز المصالحة: معلومات عن بدء تصوير محاكاة استفزاز كيميائي في إدلب لاتهام الجيش السوري

وأضاف ألكسندر شولغين لقناة "روبتلي": "المنظمة يجب أن تقول كلمتها بعدم السماح بحدوث هذا الاستفزاز. عدد من الوفود اتفق مع وجه النظر هذه، وأكدنا أنه يجب القيام بكل ما يمكن من أجل تجنب حدوث استفزاز".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن، في بيان أمس، أنه وبحسب المعلومات الواردة من سكان إدلب، فقد بدأت أعمال تصوير محاكاة استفزاز يزعم استخدام سلاح كيميائي من قبل الجيش السوري.

وجاء في البيان: "حسب المعلومات الواردة من سكان محافظة إدلب، بدأ في منطقة جسر الشعور السكنية تصوير تمثيل استفزاز يزعم استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".