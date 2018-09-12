روسيا تدعو منظمة "حظر الكيميائي" لمنع حدوث استفزاز في إدلب

موسكو- سبوتنيك. وقال مندوب روسيا لدى المنظمة إن بلاده "ستقوم بكل ما يمكن للحيلولة دون ذلك"، داعيا المنظمة لعدم السماح بحدوث أي استفزاز في إدلب.
وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا قد أعلن، في بيان أمس، أنه وبحسب المعلومات الواردة من سكان إدلب، فقد بدأت أعمال تصوير محاكاة استفزاز يزعم استخدام سلاح كيميائي من قبل الجيش السوري.
وجاء في البيان: "حسب المعلومات الواردة من سكان محافظة إدلب، بدأ في منطقة جسر الشعور السكنية تصوير تمثيل استفزاز يزعم استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)