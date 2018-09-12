ضربة روسية على حاملات طائرات أمريكية... توفر عدد كاف من الصواريخ

تحدث خبير عسكري حول ما يمكن أن تفعله روسيا في رد لها على عدوان أمريكي على قوات روسية في سوريا.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في ما إذا كانت الضربة العسكرية الأمريكية الممكنة على القوات الحكومية السورية ستطال عسكريين روس.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation التحالف الغربي لا يستطيع توجيه ضربة مكثفة لسوريا

ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بتوجيه ضربة صاروخية لمنشآت تابعة للجيش السوري في حال بدأ الجيش السوري عملية عسكرية ضد الإرهابيين في إدلب.

ولم يستبعد خبير عسكري روسي أن تقوم روسيا برد على العدوان الأمريكي الممكن من خلال ضرب حاملات طائرات أمريكية بالصواريخ.

وقال د. كونستانتين سيفكوف لـ"سبوتنيك": "يمكننا أن نحاول توجيه ضربة صاروخية على حاملات طائرات أمريكية إذا كنا نملك عددا كافيا من صواريخ "إكس-32" الجديدة".

وأضاف الخبير أن خطوة كهذه ستكون محتملة الوقوع إذا سمحت إيران والعراق لقاذفات الصواريخ الروسية "تو-22إم3" بعبور أجوائهما.

في كل الأحوال، فإن روسيا قادرة على القيام برد في حال أقدمت القوات الأمريكية على ضرب عسكريين روس في سوريا، كما أشار إلى ذلك د. سيفكوف، منوها بأن واشنطن اكتفت حتى الآن بإصدار تحذير أفهمت فيه أنها مستعدة من حيث المبدأ لخطوة كهذه.