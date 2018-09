ضربة روسية على حاملات طائرات أمريكية... توفر عدد كاف من الصواريخ

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في ما إذا كانت الضربة العسكرية الأمريكية الممكنة على القوات الحكومية السورية ستطال عسكريين روس.

© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation