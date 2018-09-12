ضربة روسية على حاملات طائرات أمريكية... توفر عدد كاف من الصواريخ

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في ما إذا كانت الضربة العسكرية الأمريكية الممكنة على القوات الحكومية السورية ستطال عسكريين روس.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بتوجيه ضربة صاروخية لمنشآت تابعة للجيش السوري في حال بدأ الجيش السوري عملية عسكرية ضد الإرهابيين في إدلب.
ولم يستبعد خبير عسكري روسي أن تقوم روسيا برد على العدوان الأمريكي الممكن من خلال ضرب حاملات طائرات أمريكية بالصواريخ.
وقال د. كونستانتين سيفكوف لـ"سبوتنيك": "يمكننا أن نحاول توجيه ضربة صاروخية على حاملات طائرات أمريكية إذا كنا نملك عددا كافيا من صواريخ "إكس-32" الجديدة".
وأضاف الخبير أن خطوة كهذه ستكون محتملة الوقوع إذا سمحت إيران والعراق لقاذفات الصواريخ الروسية "تو-22إم3" بعبور أجوائهما.
في كل الأحوال، فإن روسيا قادرة على القيام برد في حال أقدمت القوات الأمريكية على ضرب عسكريين روس في سوريا، كما أشار إلى ذلك د. سيفكوف، منوها بأن واشنطن اكتفت حتى الآن بإصدار تحذير أفهمت فيه أنها مستعدة من حيث المبدأ لخطوة كهذه.
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