اقتراح من بوتين للصين

وأضاف الرئيس الروسي: "وعلاوة على ذلك، يمكنني القول، والإعلان عن أن تجارتنا وممثلي الأعمال من الصين يخرجون حتى باقتراحات للاستخدام المشترك لهذه الجزر، وبشكل كامل. ويقترحون ببساطة تفعيل الأنشطة، سواء أنشطة البنية التحتية والسياحة هناك على الجزر، وهذا لا يعني فقط أننا أغلقنا هذه القضية، وآمل، إلى الأبد، بل وتوجد مقترحات، على الأقل، تدعوا لتطوير العمل بنشاط".
وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى ـ توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.
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