صحفيون في الكرملين ينشرون فيديو للرئيس بوتين خلف الكواليس (فيديو)

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، أمس الثلاثاء 11 أيلول/ سبتمبر، محادثات على هامش "منتدى الشرق الاقتصادي" المنعقد بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.
واعتاد الناس على رؤية الرئيس الروسي مرات عديدة في مقاطع فيديو عفوية له سواء بين الناس أو في مختلف المناسبات الرسمية.
Редкие кадры закулисья. Путин готовится ко встрече с Си Цзиньпинем. Штудирует речь pic.twitter.com/R8L2aqnksy— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 11, 2018
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