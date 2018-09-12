صحفيون في الكرملين ينشرون فيديو للرئيس بوتين خلف الكواليس (فيديو)

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المرة خلف الكواليس في مقطع لفيديو نشره صحفيون معتمدون للعمل في الكرملين.

© Sputnik . Michael Klementiev بوتين يعلم شي جين بينغ طهي الفطائر (صورة+فيديو)

وقبيل لحظات من بدء لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ، كان الرئيس بوتين يحضر نفسه للقاء المشترك وهو يتصفح، ما قال عنه الصحفيون الذين نشروا الفيديو، نص الخطاب الذي سيلقيه أمام الصحفيين بعد دقائق.

وأجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، أمس الثلاثاء 11 أيلول/ سبتمبر، محادثات على هامش "منتدى الشرق الاقتصادي" المنعقد بمدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي.

واعتاد الناس على رؤية الرئيس الروسي مرات عديدة في مقاطع فيديو عفوية له سواء بين الناس أو في مختلف المناسبات الرسمية.