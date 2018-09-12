بوتين يحضر مناورات "الشرق ــ 2018" في مرحلتها الرئيسية (فيديو)

موسكو — سبوتنيك . أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر يوم غد المرحلة الرئيسية من مناورات "الشرق-2018".

وقال الكرملين في بيان: "يوم 13 سبتمبر، يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرحلة الرئيسية للمناورات العسكرية "الشرق 2018" في ميدان التدريب "تسوغول" في إقليم زابايكال".

وأعلنت إدارة شؤون الإعلام والاتصال الجماهيري لوزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن أكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا الحديث "الشرق- 2018" قد بدأت في الشرق الأقصى.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن الهدف الرئيسي من المناورات هو التحقق من استعداد أجهزة الإدارة العسكرية عند التخطيط والتنفيذ لإعادة تجميع القوات لمسافات طويلة، وتنظيم التفاعل بين الفرق البرية والقوات البحرية، فضلا عن حصول القادة والمقرات القيادية على الممارسة وتحسين مهاراتهم في إدارة القوات.

وتجري المناورات على مرحلتين: خلال الأولى سوف يتم الانتهاء من نشر المجموعات العسكرية في الشرق الأقصى، وزيادة فرق القوات البحرية في المناطق البحرية الشمالية والشرق الأقصى.

وفي المرحلة الثانية سيعمل القادة والمقرات على إدارة الفرق المشتركة بين القوات مع القيام بالممارسة العملية للإجراءات الدفاعية والهجومية.