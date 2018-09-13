المواطن الروسي ليفاشوف المتهم بالقرصنة يقر بذنبه أمام محكمة أمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطن الروسي ليفاشوف، المتهم بالقرصنة اعترف بذنبه أمام محكمة في الولايات المتحدة.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان صحفي: "وقف ليفاشوف، أمام قاضي المقاطعة روبرت تشاتيغني، وأقر بذنبه في واحدة من الحلقات الجنائية بموجب مادة "الإضرار بحاسوب شخصي محمي". في إحدى الحلقات تحت مادة التآمر الجنائي، وبتهمة الاحتيال وبتهمة سرقة للبيانات الشخصية في ظل ظروف مشددة".

وقد جرت جلسات الاستماع في هارتفورد، بولاية كونيتيكت.

وسيتم إصدار الحكم بحق ليفاشوف، في 6 أيلول/سبتمبر 2019، وسيظل محتجزا حتى ذلك التاريخ.

وكانت إسبانيا، قد سلمت، إلى الجانب الأمريكي، بيتر ليفاشوف، المشتبه به بارتكاب جرائم إلكترونية استهدفت أمريكا. واعتقلت الشرطة الإسبانية ليفاشوف في برشلونة حيث استقر هناك مع عائلته، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث كان يشتبه به بقيامه بالقرصنة.

ويعتقد الجانب الأمريكي، أن ليفاشوف، يملك شبكة حواسب آلية معروفة يطلق عليها "كيليهوس"، والتي "تحكمت بمئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر" عبر التأثير ببرنامج سوفت وير مضر، على أجهزة الحاسوب الطرفية ونشر الفيروسات والابتزاز.

من جانبها أعلنت السفارة الروسية في إسبانيا، أن قرار مدريد بتسليم المبرمج الروسي، بيتر ليفاشوف، مخيب للآمال، موضحة أن طلب روسيا له الأولوية.