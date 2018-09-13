نائب رئيس الوزراء الروسي: إعداد برنامج وطني لتنمية الشرق الأقصى يبدأ "مباشرة في الغد"

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وقال تروتنيف في مؤتمر صحفي في ختام المنتدى الاقتصادي الشرقي: "العمل جدي، نحن نبدأ به مباشرة في الغد".
وأكد تروتنيف: "هذه النتائج المؤقتة… في إطار المنتدى [عقد] 100 فعالية عمل،… بحضور 6002 مندوب. وأكبر وفد كان من الصين و مثل كوريا الشمالية 12 شخصا… حتى اليوم، تم توقيع 175 اتفاقية بقيمة 2.9 تريليون روبل [حوالي 41.68 مليار دولار]".
ونظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص" وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية شريكا إعلاميا رئيسا في المنتدى.
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