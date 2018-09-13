نائب رئيس الوزراء الروسي: إعداد برنامج وطني لتنمية الشرق الأقصى يبدأ "مباشرة في الغد"

أعلن الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، أن وضع برنامج وطني لتنمية الشرق الأقصى يبدأ " مباشرة في الغد".

فلاديفوستوك- سبوتنيك. وقال تروتنيف في مؤتمر صحفي في ختام المنتدى الاقتصادي الشرقي: "العمل جدي، نحن نبدأ به مباشرة في الغد".

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين: روسيا تسعى لإنشاء مركز قوي للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي في الشرق الأقصى

وأضاف تروتنيف، في المنتدى الاقتصادي الشرقي- 2018، تم توقيع مائة وخمسة وسبعين مشروعا بقيمة 2.9 تريليون روبل [حوالي 41.68 مليار دولار].

وأكد تروتنيف: "هذه النتائج المؤقتة… في إطار المنتدى [عقد] 100 فعالية عمل،… بحضور 6002 مندوب. وأكبر وفد كان من الصين و مثل كوريا الشمالية 12 شخصا… حتى اليوم، تم توقيع 175 اتفاقية بقيمة 2.9 تريليون روبل [حوالي 41.68 مليار دولار]".

ونظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/ سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص" وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" الدولية شريكا إعلاميا رئيسا في المنتدى.