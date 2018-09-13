الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الفردية ضد روسيا لنصف عام

بروكسل-سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "التدابير تتضمن تجميد الأصول وقيودا على السفر، وتشمل حاليا 155 شخصا و44 شركة".
وستكون العقوبات سارية حتى 15 آذار/مارس من العام 2019.
يذكر بأن ممثلة الرئيس الأوكراني، أرينا لوتسينكا، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن أن الرئيس بيترو بورشينكو، يعتزم طرح مسألة العقوبات ضد روسيا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الوضع في بحر آزوف.
وتتهم كييف موسكو بإغلاق طريق الملاحة أمام السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق كيرتش.
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