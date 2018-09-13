الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الفردية ضد روسيا لنصف عام

اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا، اليوم الخميس، بتمديد العقوبات ضد الأفراد والشركات الروسية على خلفية "تقويض وحدة أراضي أوكرانيا"، لمدة نصف عام.

بروكسل-سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد الأوروبي أن "التدابير تتضمن تجميد الأصول وقيودا على السفر، وتشمل حاليا 155 شخصا و44 شركة".

© AFP 2018 / Michail Palinchak رئيس أوكرانيا يطرح مسألة العقوبات ضد روسيا في الأمم المتحدة

وستكون العقوبات سارية حتى 15 آذار/مارس من العام 2019.

يذكر بأن ممثلة الرئيس الأوكراني، أرينا لوتسينكا، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن أن الرئيس بيترو بورشينكو، يعتزم طرح مسألة العقوبات ضد روسيا في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الوضع في بحر آزوف.

وتتهم كييف موسكو بإغلاق طريق الملاحة أمام السفن المتجهة إلى أوكرانيا عبر مضيق كيرتش.