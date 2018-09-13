رئيسة تحرير "سبوتنيك" تجري مقابلة مع المواطنين الروسيين المشتبه بهما في قضية سكريبال

أجرت رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" مارغاريتا سيمونيان مقابلة مع الروسيين بيتروف وبوشيروف، المتهمين من قبل لندن بتسميم سكريبال.

وقالت سيمونيان، اليوم الخميس 13 أيلول/سبتمبر: "نعم، لقد أجريت مقابلة معهما. وسيتم بثها قريبا".

وستعرض المقابلة على قناة "آر تي" في الساعات القليلة المقبلة.

وكان بوتين صرح، يوم الأمس الأربعاء، أن السلطات الروسية تعرف هوية المشتبه بهما في قضية سكريبال.

وأعرب عن أمله بأن يظهرا في القريب العاجل ويقولا الحقيقة، مؤكدا أن ليس في القضية شيء إجرامي.