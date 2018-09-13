روسيا... نقل "سوبر السلاح" على متن القطار

على موقع "تويتر" تم رصد صور يظهر فيها أحدث سلاح روسي.

ورأى خبراء أن السلاح الذي يظهر في الصور هو سلاح الليزر المسمى بـ"بيريسْفيت".

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والشيء المثير في هذه الصور هو أنها تُظهر استخدام الخط الحديدي لنقل سلاح "بيريسْفيت".

وأعلنت روسيا أنها صنعت ما يوصف بـ"سوبر السلاح" في مايو/أيار 2018، بلسان رئيسها فلاديمير بوتين.

ولأن سوبر السلاح لم يحمل أي اسم وقتذاك، فإن وزارة الدفاع دعت المواطنين إلى اختيار اسم مناسب لسلاح الليزر. وكانت النتيجة أنه تم إطلاق اسم "بيريسْفيت"، وهو اسم مقاتل عاش في القرن الـ14، على سلاح الليزر الروسي.

ولم تعلن المصادر الرسمية عن الأغراض التي أوجِد سلاح "بيريسْفيت" من أجلها حتى الآن.

ويُعتقد أن "بيريسْفيت" يستطيع التعامل مع مختلف الأهداف الجوية بما فيها الصواريخ، بفاعلية.