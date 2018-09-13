وزارة الطوارئ الروسية: تسجيل وقوع زلزال عند شواطئ القرم

أعلنت هيئة الطوارئ الروسية في شبه جزيرة القرم، اليوم الخميس 13 أيلول/سبتمبر، عن تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في البحر بجانب شواطئ شبه جزيرة القرم، وأنه لم تقع أية ضحايا نتيجته.

سبمفيروبول — سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة: "في تمام الساعة 9:20 وعلى مسافة 28 كيلومترا عن مدينة يالطا في البحر، تم تسجيل هزة أرضية بقوة حوالي 4 درجات (وفق مقياس ريختر)، ولم تقع ضحايا أو دمار".



© Sputnik . Alexandr Polegenko وفد أمريكي يصل إلى القرم الروسي

ومن جانبها، قالت رئيسة محطة الزلازل في يالطا إيرينا كوريانوفا: "المخاوف يمكن أن تأتي من وقوع سلسلة من الهزات، ولذلك لا توجد أسباب للقلق في الوقت الحالي".

وأكدت أن الأوضاع تتواجد تحت سيطرة مركز إدارة الكوارث، التابع لوزارة الطوارئ الروسية.

ويعد القرم منطقة زلازل نشطة، حيث يتعرض بشكل دائم لهزات أرضية.