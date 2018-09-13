"كلاشنيكوف" تبدع طائرة مميزة

صنعت شركة "زالا إيرو"، وهي شركة تابعة لشركة "كلاشنيكوف" الروسية المصنعة للأسلحة، طائرة مميزة.

وتتميز الطائرة التي أطلق عليها اسم "زالا 421-10" (ZALA 421-10) وهي طائرة مسيرة بدون طيار، بإمكانية الهبوط والإقلاع على ومن الماء.

© Sputnik . Vitaliy Belousov رشاش جديد من عائلة كلاشنيكوف يكتم صوته

كما تملك طائرة "زالا 421-10" مزايا أخرى منها الوزن الخفيف وإمكانية الانطلاق بغض النظر عن حالة الطقس وفي ظل الريح العاتية.

وتنطلق الطائرة في غضون الثواني المعدودة.

وتستطيع طائرة "زالا 421-10" التحليق خلال ما يزيد على ساعتين متواصلتين.

وزودت الطائرة بكاميرا تصوير 24 ميغا بسكل التي تتيح التقاط صور عالية الدقة عندما تحلق الطائرة بسرعة عالية، وبكاميرا فيديو hd.

ومن المتوقع أن تستأثر الطائرة الجديدة من إنتاج "كلاشنيكوف" باهتمام الجيش الروسي وجيوش الدول الأخرى، وتسترعي اهتمام المدنيين أيضا. وليس مصادفة أن يتم عرضها للمرة الأولى في معرض خاص بصناعة النفط هو معرض "سورغوت. النفط والغاز — 2018".