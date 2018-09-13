مطالبات روسية لترامب بالعفو عن ياروشينكو وإطلاق سراح بوتينا

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، أنها أرسلت برقية إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تطلب فيها منه العفو عن الطيار الروسي، قسطنطين ياروشينكو، المسجون في الولايات المتحدة، وإطلاق سراح المواطنة الروسية، ماريا بوتينا.

كالوغا — سبوتنيك. وقالت موسكالكوفا في مقابلة مع طلاب جامعة كالوغا: "لقد توجهت برسالة إلى الرئيس ترامب أطلب منه العفو عن ياروشينكو. ورد على وزير الخارجية وقال إنهم سينظرون في الأمر، لكنهم غير مستعدين بعد"، مضيفة أنها تمكنت من الحصول على تصريح بزيارة زوجة ياروشينكو له في السجن.

Facebook / Maria Butina قناة أمريكية: بوتينا حاولت تنظيم لقاء لافروف مع الدوائر المحافظة في أمريكا

وأضافت فيما يخص ماريا بوتينا : "هناك إجراءات عقابية أخرى. إقرار بعدم مغادرة البلاد، كفالة، وأي شيء آخر. هل ارتكبت بوتينا جريمة بإرسالها رسائل نصية قصيرة كي يعاقبونها بمثل هذه الإجراءات؟"، أكملت موسكالكوفا بأن الجانب الأمريكي لم يرد عليها بهذا الشأن، لكنها تمكنت من الحديث مع السفير الأمريكي، والذي قال لها "إن قوانينهم صارمة للغاية فيما يخص الجرائم السياسية. لم يعد بشيء، وهذا ما يحزنني".

وحكم على ياروشينكو في الولايات المتحدة عام 2011 بالسجن 20 عاماً، بتهمة التخطيط لنقل شحنة كبيرة من المخدرات إلى الأراضي الأمريكية.

وكان قد تم تسليم المواطن الروسي من ليبيريا، حيث اعتقل يوم 28 أيار/مايو من عام 2010. وفي عام 2016 رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك إعادة النظر في القضية، فيما رفض ياروشينكو اللجوء للاستئناف في المحكمة العليا في واشنطن، وقبل ذلك قضى ياروشينكو فترة احتجاز في سجن "فورت ديكس" بولاية نيوجيرسي.

واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) في واشنطن يوم 15 تموز/يوليو، وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.