بالفيديو... صواريخ "إسكندر- إم" تحلق في مناورات "الشرق-2018"

وتستطيع منظومة "إسكندر — إم" إصابة الأهداف الصغيرة وأنظمة إطلاق الصواريخ والمدفعية البعيدة المدى والطائرات والمروحيات المتواجدة في المطارات العسكرية ومراكز القيادة لمدى يصل إلى 500 كم. بالإضافة إلى أنه يمكن إطلاق صاروخ أو صاروخين معا، وتحتاج المنظومة 4 دقائق فقط لتكون في وضعية قتالية.

وقد تم تصنيع منظومة "إسكندر — إم"، التي تعمل على الوقود الصلب، باستخدام "تقنية التخفي" (Stealth technology). كما أنه يمكن التحكم بمسارها في أي وقت، حيث تقوم بالمناورة بشكل دائم. وتصل سرعة الصاروخ إلى 2000 كم في الساعة، بينما يزن الرأس الحربي حوالي نصف طن ومجهز بمواد حارقة واختراق ومواد متفجرة أخرى.