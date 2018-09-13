نوفاك: واشنطن وموسكو يمكنهما بجهود مشتركة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الولايات المتحدة وروسيا كقوتين رائدتين في مجال الطاقة، يمكنهما فقط عبر الجهود المشتركة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم.

© Sputnik . Sergey Guneev الأسلحة النووية الروسية و"التيار الشمالي2" على طاولة وزيري الطاقة الروسي والأمريكي

موسكو — سبوتنيك . أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، في اجتماع مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، أن الشروط المسبقة للحوار الروسي الأمريكي في قطاع الطاقة تم إنشاؤه من قبل رؤساء روسيا والولايات المتحدة، وأن الاجتماعات مثل اجتماع وزراء الطاقة في البلدين بموسكو، اليوم الخميس، تساعد في بناء الثقة في الظروف السياسية الصعبة الحالية.

وقال: "مثل هذه الاتصالات مفيدة للحوار الروسي الأمريكي في قطاع الطاقة، فهي تساعد على بناء الثقة في الظروف السياسية الصعبة الحالية".

وأضاف: "أعتقد أن الشروط الأساسية لحوارنا قد أنشأها قادة دولنا: الرئيس الروسي السيد بوتين، رئيس الولايات المتحدة، السيد ترامب".

وأعلن الوزير الروسي أن لدى روسيا والولايات المتحدة وجهات نظر متشابهة حول حقيقة أن الطاقة يجب ألا تكون أداة ضغط، وأن المستهلك لديه الحق في اختيار مصادر الطاقة.

وقال: "يسعدني أن لدينا وجهات نظر متشابهة حول حقيقة أن الطاقة يجب ألا تكون أداة ضغط ويجب أن يكون للمستهلك الحق في اختيار المصادر".

كما أكد نوفاك أن روسيا مستعدة لإيجاد مخرج من المأزق في العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ المساواة وتوازن المصالح.

موضحا أنه "بشكل عام، لا يزال الجانب الروسي منفحتا للبحث عن طرق لإخراج العلاقات الثنائية من المأزق على أساس مبدأ المساواة وتوازن المصالح".