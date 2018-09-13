نوفاك: واشنطن وموسكو يمكنهما بجهود مشتركة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم

وقال: "مثل هذه الاتصالات مفيدة للحوار الروسي الأمريكي في قطاع الطاقة، فهي تساعد على بناء الثقة في الظروف السياسية الصعبة الحالية".
وأضاف: "أعتقد أن الشروط الأساسية لحوارنا قد أنشأها قادة دولنا: الرئيس الروسي السيد بوتين، رئيس الولايات المتحدة، السيد ترامب".
وأعلن الوزير الروسي أن لدى روسيا والولايات المتحدة وجهات نظر متشابهة حول حقيقة أن الطاقة يجب ألا تكون أداة ضغط، وأن المستهلك لديه الحق في اختيار مصادر الطاقة.
وقال: "يسعدني أن لدينا وجهات نظر متشابهة حول حقيقة أن الطاقة يجب ألا تكون أداة ضغط ويجب أن يكون للمستهلك الحق في اختيار المصادر".
كما أكد نوفاك أن روسيا مستعدة لإيجاد مخرج من المأزق في العلاقات مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ المساواة وتوازن المصالح.
موضحا أنه "بشكل عام، لا يزال الجانب الروسي منفحتا للبحث عن طرق لإخراج العلاقات الثنائية من المأزق على أساس مبدأ المساواة وتوازن المصالح".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)