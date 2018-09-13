واشنطن تخطط لعقوبات إضافية ضد الطاقة الروسية والشركات في "التيار الشمالي 2"

أعلن وزير الطاقة الأمريكي أن واشنطن تخطط لفرض عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي، والشركات المشاركة في "التيار الشمالي 2".

موسكو — سبوتنيك . صرح وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات إضافية ضد قطاع الطاقة الروسي ، وكذلك ضد مشروع "التيار الشمالي-2 ".

وقال بيري للصحفيين في رد على سؤال ما إذا كانت العقوبات ستفرض إذا استمر تنفيذ مشروع خط الأنابيب، وما إذا كان من المقرر فرض عقوبات جديدة ضد قطاع الطاقة في روسيا الاتحادية: "نعم. أجيب بالإيجاب على السؤالين".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتوقع أن ترى إشارة واضحة من روسيا بأنها ستصحح "بشكل مناسب" الإجراءات التي تسببت في العقوبات.

وأعلن الوزير بيري أن لا موسكو ولا واشنطن ترغبان في الوصول إلى المرحلة التي سيتم فيها فرض العقوبات على المشروع الروسي لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي —2".

وقال بيري، في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، في رد على سؤال هل لدى واشنطن "خطا أحمر" عندما يتم فرض عقوبات ضد المشروع الروسي: "أعتقد أن كلا منا — الوزير نوفاك وأنا — نفهم أن الانتقال إلى نقطة فرض العقوبات ليس هو ما نريده".

وأضاف: "الإشارة من الولايات المتحدة واضحة للعالم، هي أننا نرغب في العيش في عالم متحضر ومجتمع متحضر حتى يستطيع مواطنونا التمتع بالحرية الاقتصادية والازدهار".