موسكو تنفي معلومات إعلامية حول "هارب روسي" في قضية سكريبال

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "ليس لدى الجانب الروسي أي معلومات حول هذه الشخصية الغامضة، فلم يهرب أحد من سفارتنا في روما. ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن هذا الكشف عن "العميل" يتناقض بوضوح مع خبرات جهاز الأمن البريطاني".
وشددت زاخاروفا على أن حجم المعلومات الخاطئة حول قضية "سكريبال" من الجانب البريطاني "قد انفجرت منذ فترة طويلة، وأن هذا المستوى المنخفض من التزييف لا يستحق التعليقات".
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الجاري.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك ".
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