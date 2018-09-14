روسيا... استخدام صواريخ خفية خلال مناورات

وكشف العقيد سيرغي تيخونوف قائد فرقة الدفاع الجوي الـ76 بالجيش الروسي لصحيفة "زفيزدا" أن الهجمة التي تم صدها شنته صواريخ فريدة من نوعها.

© Sputnik . Ilja Pitalev روسيا صاحبة القول الفصل بفضل صواريخ "تور"

وعن التفاصيل قال العقيد تيخونوف إن قوات الرادار اكتشفت أكثر من 30 هدفا جويا. وأسندت مهمة التعامل مع الأهداف المكتشفة إلى قوات الدفاع الجوي التي استخدمت مختلف الأسلحة مثل "إس-300" و"إس-400" و"بوك" و"تور" و"بانتسير"، لتحقيق المهمة الموكلة إليها وهي مهمة صعبة.

وأوضح قائد فرقة الدفاع الجوي أن الصواريخ المهاجمة المطلوب اعتراضها وتدميرها هي صواريخ قادرة على إخفاء نفسها إلى حد كبير بفضل تكنولوجيا الإخفاء.

ونوه قائد الفرقة بأن الصواريخ الموجودة في حوزة القوات الروسية تفوق كفاءة نظيراتها الأجنبية.

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط جميع الصواريخ المهاجمة.

وبدأت وحدات الجيش الروسي تدريباتها المعروفة باسم مناورات الشرق 2018 في شرق الشطر الآسيوي من روسيا في 1 سبتمبر/أيلول.