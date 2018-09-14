أوروبا تحت مراقبة روسيا

وتحصل روسيا على إمكانيات جديدة من رادار يخضع لاختبارات حالياً.

© Sputnik . Sergey Pivovarov رادار "سوخوي 30" يرى الطائرات الخفية

ويتوقع أن تنتهي روسيا من اختبار جهاز الرادار الجديد المسمى بـ"كونتينير" خلال عام 2018.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إنه مع دخول رادارات "كونتينير" إلى الخدمة يصبح بإمكان بلادنا وضع كامل أجواء أوروبا تحت مراقبتها.

وذلك لأن رادار "كونتينير" يرى أشياء ما وراء الأفق ويقدر على اكتشاف أي هدف جوي على مسافة تصل إلى آلاف الكيلومترات.

ولكي يؤدي رادار "كونتينير" وظيفته بفاعلية يتطلب الأمر أجهزة الحاسوب الإلكترونية القوية جدا، وهي متوفرة.

يذكر أن رادار "كونتينير" يستطيع أن يرى الطائرة على مسافة 2000 كيلومتر، في حين يكتشف الرادار العادي الطائرة عندما لا تزيد المسافة الفاصلة بينهما على 400 كيلومتر.

ويفترض أن يتم نشر رادارات "كونتينير" عند حدود روسيا.