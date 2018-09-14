الدوما الروسي يرد على تهديد باستخدام مقاتلات "إف-35" ضد سوريا

قال ذلك عضو في الدوما (مجلس النواب الروسي) تعقيبا على خبر صحفي ذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية توعدت باستخدام مقاتلات "إف-35" ضد سوريا.

واعتبر النائب نيكولاي أنتوشكين، وهو نائب قائد القوات الجوية الروسية سابقا، أن الهدف من نشر أخبار من هذا القبيل "تخويفنا".

ولا يمكن أن ينجح الأمريكي في تخويف الروسي.

وأكد النائب أنتوشكين لصحيفة روسية أن روسيا ستواصل دعمها لسوريا في حربها ضد الإرهاب.

أما في ما يخص احتمال استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لأحدث طائراتها الحربية من طراز "إف-35" في محاولة لإيقاف وعرقلة الجيش السوري، فقد قال النائب أنتوشكين: "نملك وسائط للدفاع الجوي قادرة على صد أي تهديد"، مشيرا إلى "أن وسائطنا تسقط حتى القذائف، مؤكدا أنها لا تجد صعوبة في إسقاط الطائرات.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث العسكري الأمريكي كريستوفر هاريسون قوله: "ننتظر بفارغ الصبر إمكانية عرض قدرات أحدث طائراتنا المتطورة".