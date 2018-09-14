روسيا: إغلاق ملف الاستيراد من أوكرانيا

توقفت روسيا عن الاستيراد من أوكرانيا بشكل نهائي.

وصرح يوري بوريسوف، نائب رئيس وزراء روسيا، في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول 2018 بأنه تم إغلاق ملف الاستيراد من أوكرانيا بشكل نهائي.

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تجد بديلا لأضخم طائرة في العالم

وكانت روسيا تستورد منتجات أوكرانيا من محركات طائرات الهليكوبتر ومحركات السفن العسكرية من نوع الكورفيت والفرقاطة.

ولم تعد روسيا تحتاج إلى المنتجات الأوكرانية بعدما تمكنت الصناعة المحلية من تنظيم إنتاج ما يحتاجه صناع المروحيات والسفن العسكرية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المصانع التابعة لشركتي "ساتورن" و"كليموف" هي التي حلت مشكلة الاستيراد من أوكرانيا، مشيرا إلى أنه بدئ اليوم بتركيب المحركات الروسية الصنع في طائرات الهليكوبتر والسفن التي استخدمت حتى الآن ما تنتجه أوكرانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الحكم الحالي في أوكرانيا يتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا، ويضع العراقيل أمام المؤسسات الأوكرانية التي تتعاون مع نظيراتها الروسية.